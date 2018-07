Corso Vittorio Emanuele tra disagi e caos: "Bisogna ascoltare residenti e commercianti"

“Siamo stati facili profeti quando, nei mesi scorsi, prevedevamo il caos in corso Vittorio Emanuele se non ci fosse stato il necessario coordinamento tra tutte le parti in causa e il confronto continuo con i residenti e i commercianti per ridurre al massimo i disagi e i pericoli”.

Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, per i quali “un discorso a parte merita poi la questione della lingua di asfalto messa dopo i lavori per la fibra ottica perché, considerando la pericolosità della strada, sarebbe stato preferibile mettere l’asfalto su tutta la carreggiata perché così com’è la strada è particolarmente pericolosa e va messa in sicurezza in qualche modo”.

“A questo punto, è necessario trovare subito un accordo per individuare la strada per arrivare più velocemente all’avvio dei lavori sui quali sarà necessaria la massima attenzione per evitare che i tempi, già di per sé lunghi per il tipo di lavori da fare, non si dilatino aggiungendo ulteriori disagi e problemi a quelli inevitabili” hanno aggiunto Borrelli e Gaudini per i quali “è necessario anche tenere sempre aperto il dialogo con residenti e commercianti che possono sicuramente dare consigli utili”.