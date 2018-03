Corso Vittorio Emanuele, al via i lavori di restyling: dureranno 13 mesi

Dopo essere stati più volte posticipati, partiranno il 12 marzo i lavori di restyling del Corso Vittorio Emanuele, che interesseranno inizialmente il tratto di strada che congiunge piazza Mazzini e piazzetta Cariati (funicolare centrale).

I lavori dovrebbero durare circa 12-13 mesi e riguarderanno l'intera strada. L'intervento riguarderà anche la sostituzione dei cubetti di porfido con l'asfalto drenante. Per scongiurare gli inevitabili problemi legati alla viabilità verrà sempre transennata solo metà carreggiata alla volta.

Novità

Tra le novità attese, la creazione di cassonetti dei rifiuti interrati in strada e un nuovo piano traffico per l'incrocio di piazza Mazzini, che si concretizzerà nella installazione di due semafori intelligenti, che faranno scorrere il traffico veicolare in maniera maggiormente performante.