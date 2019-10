Approvati 30 progetti per interventi stradali, ok anche per il Corso Vittorio Emanuele

Sono trenta i progetti per interventi stradali ammessi al finanziamento della Città Metropolitana e in attesa di realizzazione. Riguardano, tra gli altri, gli assi viari di Corso Vittorio Emanuele, Via Arcoleo, Via Morelli e Viale Umberto Maddalena. Per Corso Meridionale si attende invece la conclusione dell’intervento di Enel Distribuzione richiesto da Grandi Stazioni per chiudere il cantiere stradale.

Progetti approvati

L’assessore alle Infrastrutture, Mario Calabrese, ha fornito oggi alla commissione presieduta da Nino Simeone i dettagli dei lavori in corso e di quelli da realizzare. Nino Simeone ha espresso preoccupazione sullo stato di molte strade interessate da lavori iniziati ma non ancora terminati. L’assessore alle Infrastrutture, Mario Calabrese, ha precisato, prima di entrare nel dettaglio, che l’Amministrazione, a partire dal 2013, ha effettuato la manutenzione di cento chilometri di strade appartenenti alla viabilità principale, finanziandola con fondi comunali, e ha costituito e finanziato le squadre di pronto intervento stradale. Attualmente risultano approvati 75 progetti di interventi per un valore complessivo di 100 milioni di euro, alcuni dei quali ammessi a finanziamento regionale e altri, circa una trentina, inseriti nel Piano strategico della Città Metropolitana. Tra questi rientrano l’ultimazione dei lavori di Corso Meridionale, l’atteso intervento al Corso Vittorio Emanuele, Viale Umberto Maddalena e il completamento di Piazza Carlo III.