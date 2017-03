Corso Vittorio Emanuele, continua la guerra delle ganasce: le ragioni dei residenti

Tensione sempre più alta al corso Vittorio Emanuele tra vigili urbani e residenti per la raffica di multe e ganasce delle ultime settimane.

Nei giorni giorni scorsi all'ennesimo intervento sanzionatorio delle forze dell'ordine contro la sosta selvaggia si sono aperte accese discussioni in strada tra la polizia municipale e i residenti, culminata con l'intervento di polizia e carabinieri.

In particolare i residenti, pur apprezzando gli interventi sanzionatori nei confronti di chi parcheggia in divieto di sosta, sostengono che alcune multe non siano corrette. Ad esempio, all'altezza del civico 499, i residenti sostengono che le sanzioni nei confronti di chi parcheggia dinnanzi ad un ex passo carrabile non siano giuste, in quanto tale scivolo non sarebbe assimilabile a quello destinato ai portatori di handicap. Inoltre, i residenti protestano per delle sanzioni inflitte ai motocicli all'altezza dell'incrocio con vico dei Monti. "Si tratta di una carreggiata unica a senso alternato e il parcheggio sul lato destro della strada non inficia sullo spazio riservato ai pedoni", denunciano i residenti, che si stanno organizzando in un comitato civico, presieduto da Ettore Ranieri.