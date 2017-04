Comitato per il corso Vittorio Emanuele: "Riqualificheremo il quartiere"

L’impulso determinato dai cittadini sull’onda della campagna sanzionatoria, che ha colpito il corso Vittorio Emanuele, ha dato vita ad un Comitato Cittadino che terrà la sua prima conferenza-meeting al Grand Hotel Parker’s martedì 18 aprile alle ore 17.30.

Coniugare la mancanza di servizi, le esigenze dei cittadini e le loro richieste con le istituzioni è uno tra i principali scopi del Comitato che mira a riqualificare e ad offrire nuove prospettive per i residenti del corso Vittorio Emanuele. Già sono stati formati i primi “gruppi di competenza” che fungeranno da incubatore di nuove idee, progetti, proposte innovative per trovare soluzioni condivise su questioni come: traffico, trasporti, attività di commercio, lavoro, disabilità, scuole, sanità, turismo, finanziamenti europei e “Smart City”. Il Comitato, presieduto da Ettore Ranieri, Giuseppe Sorrentino e Luca Langella ha già raccolto l’interesse di circa 500 firmatari ottenendo il vivo interesse delle maggiori Associazioni locali e di personalità del mondo accademico, industriale, professionale, commerciale, che hanno voluto dare il proprio contributo partecipando attivamente nei “gruppi di competenza” per individuare i disagi dei cittadini e ricercare soluzioni possibili e condivise. Un modello civico che può individuare disagi e trovare soluzioni da esportare in altre realtà. Non a caso già tre sono le proposte di modifica di Legge che saranno presentate durante l’incontro del 18 aprile.