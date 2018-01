Corso Novara è "una groviera", la denuncia dei residenti

"Il Corso Novara, una strada di grande flusso veicolare, è paragonabile ad una groviera e il manto stradale peggiora sempre di più, creando gravi rischi per automobilisti e pedoni". È la denuncia di Enrico Cella, presidente dell'Associazione 'Vivere il quartiere'. Cella evidenzia, con l'ausilio delle foto, che lungo il tratto di strada sono presenti grosse buche, "in alcuni tratti non esiste più l'asfalto e ci sono incidenti quotidiani".



"Ogni anno", aggiunge Cella, "il Comune di Napoli risarcisce i cittadini vittime di incidenti per migliaia di euro, ma non progetta la manutenzione ordinaria. Una situazione vergognosa in cui occorre un cambiamento radicale".