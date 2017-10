Spaventoso scontro a Mugnano, ferita una coppia di ragazzi

Spaventoso incidente, nella serata di ieri, a Mugnano. Lungo corso Italia - al confine con Villaricca e non lontano dalla Circumvallazione Esterna - hanno impattato due auto, in uno scontro dalla dinamica ancora da accertare.

I feriti sono tre, un ragazzo ed una ragazza che erano in una vettura, e un uomo che si trovava nell'altra. Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale La Schiana di Pozzuoli, mentre sul posto si sono recati i carabinieri per operare gli accertamenti del caso.

Particolarmente violento il colpo per i due giovani, la cui auto è uscita dalla carreggiata ed è sbattuta contro un muro. A riportare la notizia è la testata ilMeridiano.