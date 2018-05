Schianto su corso Enrico De Nicola, paura ad Afragola

Apprensione ieri sera ad Afragola, per un improvviso ingorgo che si è poi scoperto fosse dovuto ad un incidente stradale.

Il traffico, una lunga fila di auto praticamente immobili, si snodava tra piazza Castello e corso Enrico De Nicola.

L'incidente ha coinvolto due vetture: a quanto pare una, per evitare l'altra, è finita contro un palo della luce.

Conseguenze sembrerebbe non gravi per il conducente, rimasto lievemente ferito – e trasportato in ospedale – nell'apertura dell'airbag.