"Dialettologia italiana: il napoletano e le altre varietà": al via il corso online

È partito nelle scorse ore sul portale Federica.eu il primo corso web di Dialettologia italiana dell'Università Federico II con un'attenzione particolare ai dialetti campani. Trenta lezioni gratuite e aperte a tutti, studenti e appassionati.

Il corso, si legge sul sito ufficiale, introduce a temi, nozioni e problemi della Dialettologia italiana, considerata in prospettiva geografico-sincronica e in prospettiva diacronica. "Per la parte esemplificativa e applicativa, si terrà conto in modo particolare della storia e dell'uso del Napoletano, considerato nel quadro generale dell'area linguistica italiana, in relazione alla derivazione dal latino, ai rapporti storici con l'italiano e con le altre varietà locali. Il corso, che è una introduzione ai contenuti e ai metodi della Dialettologia italiana, non ha l'obiettivo di insegnare a parlare i dialetti, né quello di fissarne la norma".

Le lezioni, iniziate l'11 aprile, termineranno l'8 giugno.