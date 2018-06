Corso Arnaldo Lucci-via Marina, cambia la viabilità fino al 2020

Per consentire il prosieguo dei lavori denominati "Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, II lotto - Lavori di completamento", è stato istituito, dal 29/06/18 al 13/12/19, un particolare dispositivo di traffico in Corso Lucci e lungo la bretella di collegamento via Vespucci- Piazza Duca degli Abruzzi. In particolare il piano prevede:



- divieto di transito, eccetto i mezzi di soccorso ed i veicoli diretti agli enti pubblici, lungo la bretella di collegamento via Vespucci- Piazza Duca degli Abruzzi;

- divieto di transito eccetto i mezzi di soccorso ed i veicoli dei residenti in Corso Lucci, tra la confluenza con via Vespucci e la confluenza con Piazza Duca degli Abruzzi;

- sospensione della sosta veicolare sulla bretella di collegamento via Vespucci- Piazza Duca degli Abruzzi, in corrispondenza dell'inizio dell'area di cantiere;

- istituzione del limite di velocità di 20 Km/h e di linea gialla di mezzeria continua per la separazione dei sensi di marcia lungo la bretella di collegamento via Vespucci- Piazza Duca degli Abruzzi.