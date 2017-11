Napoli-Juve, corse straordinarie della Metro dopo la partita

Su richiesta della Regione Campania, Trenitalia farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario al termine di Napoli-Juventus.

A evento sportivo concluso, le corse straordinarie partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso Piazza Garibaldi/Gianturco a intervalli di circa 10 minuti, fino al completo deflusso dei tifosi. Non sono previste corse aggiuntive in direzione Pozzuoli.



I biglietti del treno si potranno acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei e saranno controllati a terra da personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i viaggiatori verso le banchine delle metropolitane in partenza. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare affollamenti o attese prolungate allo sportello.



La fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30.