Gare clandestine di moto a Scampia durante l'emergenza Covid-19 | VIDEO

La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli: "Qualcuno pensa di essere al di sopra della legge e di poter approfittare di questa emergenza". Il riferimento è ad un video inviatogli da alcuni cittadini. Le immagini mostrano una probabile corsa clandestina di moto disputatasi a Scampia, con le strade libere vista l'emergenza sanitaria da Covid-19.

"Molte persone non solo non rispettano le restrizioni per evitare il diffondersi dell’epidemia - spiega Borrelli - ma approfittano della particolare situazione per dare vita ad azioni illegali e pericolose". La gara filmata avviene in pieno giorno, in via Antonio Labriola.

“Questo tipo di azioni scellerate non solo sono irrispettose nei confronti di quelle tante persone che sono chiuse in casa per rispettare i decreti di sicurezza ma sono anche molte pericolose, chi le compie mette a repentaglio la propria incolumità e anche quella degli altri e quindi questa gente va fermata - puntualizza il consigliere - Forse pensano di essere al di sopra delle regole e della legge, credono di poter approfittare di questa emergenza e quindi delle strade libere per poter fare ciò che vogliono ma si sbagliano, chiederemo controlli ancora più serrati e rigidi affinché tutti rispettino le regole".

"Chiediamo - conclude Borrelli, che ha segnalato la vicenda alle forze dell'ordine - punizioni severe per chi compie questi gesti idioti ed irresponsabili".