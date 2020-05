Attività fisica, corsa e camminate: le disposizioni regionali

La Regione Campania, ribaltando la decisione assunta ieri, ha deciso di eliminare le fasce orarie in cui era consentita l'uscita dei cittadini. Dunque ciascuno potrà effettuare una passeggiata (anche con accompagnatore in caso di minori o persone non autosufficienti) nei pressi della propria abitazione con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persone (salvo quelle accompagnate o del proprio nucleo familiare) in qualunque orario.

Resta la sola fascia oraria dalle 6 alle 8:30 in cui si potrà svolgere attività fisica, anche senza mascherina, rispettando comunque il distanziamento sociale.

La modifica ha valore dall'inizio dell'ordinanza, ovvero dal 4 maggio. Da quella data, dunque, via libera a passeggiate e corsette (solo mattutine).

SSC Napoli

"Per quanto riguarda il Napoli Calcio", ha aggiunto De Luca, "è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte l’esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì".