Capri, corruzione e falso ideologico: misure cautelari per due imprenditrici e un dirigente pubblico

Tre misure cautelari sono state notificate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ad altrettante persone. Si tratta di un dirigente della Città Metropolitana di Napoli e di due imprenditrici, queste operanti nel settore dei trasporti riguardanti in particolare l’isola di Capri.

Ad emettere le ordinanze è stato il Gip del Tribunale di Napoli. I reati ipotizzati sono quello della corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e quello del falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale.

Per il dirigente è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'interdizione dai pubblici uffici, per una delle imprenditrici l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa, infine per l'altra imprenditrice il divieto di dimora nel Comune di Capri.

Contestualmente, la Polizia Giudiziaria ha eseguito numerose perquisizioni.