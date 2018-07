"Questi sono per voi se dimenticate tutto": arrestato per corruzione un 35enne

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno arrestato M.M.E., rumeno di 35 anni, per il reato di istigazione alla corruzione. I poliziotti, nel corso di attività del controllo del territorio, ha proceduto al controllo di un veicolo furgonato Fiat Ducato. Durante il controllo gli agenti hanno notato che la patente del rumeno risultava essere scaduta e gli contestavano l’infrazione prevista dal codice della strada per una somma di 155 euro.

Il 35enne a questo punto dal suo borsello prendeva una banconota da 50 euro e una da 10 euro infilandola nella tasca di uno dei due poliziotti, invitandoli a non compilare alcun verbale. M.M.E. è stato arrestato in attesa del rito per direttissima.