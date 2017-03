Appalti e camorra: i nomi di tutti gli indagati

Sono in totale 69 le persone destinatarie di misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Napoli ed eseguite dalla Guardia di finanza su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Tra questi in 30 sono destinatari di custodia cautelare in carcere mentre 36 agli arresti domiciliari e tre hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati vanno dalla corruzione, alla turbativa d'asta fino a tre casi di associazione e concorso esterno in associazione camorristica. Un complesso impianto accusatorio che ha l'intenzione di dimostrare come una serie tra amministratori, pubblici, professionisti e “colletti bianchi” abbiano favorito la fazione dei Zagaria del clan dei casalesi nell'assegnazione di appalti pubblici.

Tra i politici raggiunti dalla misura cautelare il consigliere regionale Pasquale Sommese (Ncd), ex assessore al Turismo della Regione Campania (che ha accusato un malore al momento della notifica). Agli arresti anche il sindaco di Aversa, Enrico De Cristofaro, i sindaci di Riardo, l'ex sindaco di Pompei D'Alessio (ai domiciliari). L'indagine ruota attorno all'ingegnere Guglielmo La Regina e per tale ragione l'inchiesta prende il nome di "The Queen".

Tra loro spiccano i nomi del consigliere regionale Pasquale Sommese, già assessore regionale della giunta Caldoro, l'attuale sindaco di Aversa, Enrico de Cristofaro, e gli ex sindaci di Pompei, Claudio D'Alessio e di San Giorgio a Cremano, Domenico Giorgiano, entrambi detenuti agli arresti domiciliari. Tra i professionisti il nome cardine dell'inchiesta è l'ingegnere Guglielmo La Regina da cui ha preso il nome l'inchiesta “The queen”. Di seguito i nomi di tutti gli indagati.

I NOMI DI TUTTI GLI INDAGATI

Gallery