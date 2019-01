Era nervoso e voleva uscire dall'aeroporto: arrestato trafficante con 32 ovuli nella pancia

I finanzieri della compagnia di Capodichino, congiuntamente a funzionari dell’ufficio delle dogane hanno individuato e arrestato all’interno dello scalo aeroportuale partenopeo, proveniente da Barcellona, un cittadino di origine dominicana – P.R.A.R. di anni 34 - utilizzato quale corriere della droga, che trasportava 32 ovuli pieni di cocaina purissima del peso complessivo di grammi 300.

A seguito di attenta analisi di rischio effettuata sui nominativi delle liste passeggeri, i finanzieri hanno individuato il viaggiatore, tra i numerosi passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale campano. Quest’ultimo, dopo le formalità del ritiro bagagli, si apprestava frettolosamente all’uscita ma veniva prontamente fermato dai militari per gli adempimenti di rito. Non fornendo convinte spiegazioni circa le motivazioni del transito e manifestando anomalo nervosismo nella circostanza, l’uomo veniva sottoposto a specifici accertamenti tecnico-sanitari presso il locale pronto soccorso, dove si riscontrava la presenza di corpi estranei nell’addome.

Ultimate le operazioni di recupero degli ovuli, ben 32, la successiva analisi chimica eseguita sul contenuto permetteva di accertare che la sostanza trasportata era cocaina purissima, pari a circa 1.200 dosi. Il cittadino dominicano veniva arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.