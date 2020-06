Campania a contagio zero: nessun caso registrato oggi

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Campania torna a contagio zero. L'unità di crisi della Regione ha pubblicato il bollettino giornaliero che non ha fatto registrare nuovi contagi su tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata di oggi sono stati esaminati 2.485 tamponi che hanno dato tutti esito negativo. Il numero totale dei contagiati resta fermo a 4.822 contagiati su un totale di 212.486 tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza. L'unità di crisi ha precisato che i casi annunciati dai sindaci nelle ultime ore erano già stati inseriti nei resoconti dei giorni scorsi.

Il bollettino

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 2.485 tamponi di cui NESSUNO risultato positivo.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.485

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 212.486

NB. IN MERITO ALLE NOTIZIE DATE OGGI DA ALCUNI SINDACI RELATIVE A NUOVI POSITIVI SI PRECISA CHE SI TRATTA DI CASI DA NOI GIÀ INSERITI NEI BOLLETTINI PRECEDENTI DELL'UNITÀ DI CRISI E CHE NON SI TRATTA DUNQUE DI CASI NÉ DI IERI NÉ DI OGGI.