Coronavirus, controlli al Vomero. Un poliziotto a un anziano: "Vada a casa o c'è la denuncia"

Di ora in ora aumenta la stretta delle forze dell'ordine per far rispettare il decreto del Governo che impone a i cittadini di stare a casa se non per motivi di necessità. E non mancano gli episodi i nervosismo, come accaduto al Vomero, in via Scarlatti, dove si è erificato un battibecco tra un agente di polizia e un anziano seduto su una panchina. "Signore lei non può stare qui, deve andare a casa" afferma l'agente, munito di mascherina. "Sono andato a comprare il pane" la replica dell'uomo. A quel punto, il tono del poliziotto si è fatto più duro: "Non può stare sulla panchina, deve andare a casa, altrimenti c'è la denuncia penale".