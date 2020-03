Coronavirus, il cuore dei rugbisti napoletani: consegnano spesa e farmaci a casa

Giorni di paura ma anche di grande coraggio, in tutta Italia e a Napoli, in particolare. In questi momenti difficili si distinguono alcuni giovani dalla volontà inarrestabile, encomiabili per la capacità di diffondere gesti rassicuranti e di immediato impatto sociale. Sono i tanti volontari che in questi giorni transitano in città, dando una mano a chi ha bisogno, fornendo beni di prima necessità a chi non può procurarseli da solo. Oggi parliamo dei giovani dell'Amatori Napoli Rugby.

"Sorridere nella sconfitta equivale a vincere". E' questo il motto della squadra di rugby napoletana e anche un concetto che rende il rugby uno sport che, anche a livelli professionistici, mantiene valori ben saldi. Da qualche giorno quel sorriso i ragazzi dell'Amatori Napoli Rugby lo stanno regalando a coloro che, in questo momento, hanno necessità di un aiuto.

Una sinergia con la Comunità di Sant'Egidio, il banco alimentare e due associazioni di volontariato: così i rugbisti partenopei si sono trasformati in fattorini per le fasce più deboli della popolazione. Consegnano, ad esempio, spesa e farmaci ad anziani o disabili che - in questo momento di isolamento forzato - non saprebbero come altrimenti procurarsi questi beni necessari. Alla loro porta bussano capitan Alessandro Quarto e i suoi compagni. Una storia di ordinaria solidarietà in un momento di straordinaria necessità.

Ai ragazzi del Napoli Rugby è stato dedicato anche un bel post dell'Assessore all'Istruzione, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, che qui riportiamo.

"I ragazzi del Napoli Rugby hanno già vinto, in campo e nelle strade, contro il Covid-19. Sotto l'egida della Regione Campania, capitan Alessandro Quarto e i compagni hanno iniziato un'opera sinergca con la Comunità di Sant'Egidio, il banco alimentare e due associazioni di volontariato per portare la spesa e i farmaci agli anziani che non possono uscire da casa. Muniti di mascherine e guanti, fanno file in farmacie e nei supermercati in cambio di semplici sorrisi. Lo sport ha insegnato a questi giovani sportivi il valore della solidarietà che hanno prontamente dimostrato, in questo periodo difficile, per arrivare alla meta, uscire insieme dall'emergenza e sconfiggere la pandemia. Grazie ragazzi, siete un esempio per tutti".