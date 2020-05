Coronavirus, a San Giorgio vietato fumare in aree pubbliche: "Troppi senza mascherina"

A San Giorgio a Cremano sarà vietato fumare in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, fino al 31 maggio. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Zinno. La decisione è stata assunta per evitare trasgressioni sulle norme che impongono l'uso della mascherina agli adulti. "Molti fra quelli che non rispettano l'obbligo della mascherina sono i fumatori. La abbassano per fumare, a volte la tolgono", spiega Zinno.

"Capisco che questa ordinanza potrà sembrare estrema ma è ispirata alla massima precauzione possibile", ha aggiunto il sindaco di San Giorgio, Zinno.