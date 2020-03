Lascia frutta e verdura per i più bisognosi: l'iniziativa di un fruttivendolo

Ha deciso di aiutare come può le persone più bisognose in questo momento di difficoltà dovuto al Coronavirus. Per farlo ha deciso di lasciare ai più bisognosi i prodotti della terra che vende tutti i giorni. Si tratta di Salvatore Avolio, fruttivendolo di Piscinola che ogni giorno lascia chili di frutta e verdura per chi in questi momenti difficili ha più bisogno. Il titolare di “Alba Frutta” ogni giorno lascia i prodotti che chiunque sia in difficoltà può prendere gratuitamente.

Il suo negozio è nel cuore di Piscinola, a piazza Tafuri, periferia di Napoli dove sono tanti i concittadini che non riescono ad arrivare a fine mese in questo momento storico. Così la decisione di dare una mano a proprio modo nella speranza che altri commercianti seguano il suo esempio. In altri quartieri si stanno moltiplicando a vista d'occhio le iniziative di solidarietà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery