Prete racconta camorra e usura in tempo di Covid, Ruotolo: "Venga da me, li denunceremo"

Sandro Ruotolo, giornalista eletto in Senato alle recenti suppletive, è intervenuto alla trasmissione "Sono le Venti" di Peter Gomez (su Canale Nove) dicendosi "Pronto a raccogliere la clamorosa denuncia del parroco di periferia e portarla dinanzi ai magistrati”.

Il riferimento è a quanto ha raccontato un parroco del napoletano, che ha rivelato come la camorra stia lucrando sull'emergenza Covid-19.

“La gente si sta indebitando per comprare da mangiare – ha raccontato il prete - Gli strozzini stanno facendo affari. La gente è disperata. Vivono tutti lavorando in nero. Si sono fatti dare 50 euro, 100 euro". "Se non li restituisci dovrai pagare solo i 20 euro e cosi non ti liberi mai – ha svelato il parroco – Se tu denunci, invece, te ne devi scappare. Nel momento in cui denunci devi sparire perché ti fanno fuori. Qua è un mondo chiuso, attenzione. La camorra è un sistema, è uno Stato nello Stato”.

Il senatore Ruotolo ha recentemente depositato una interrogazione parlamentare proprio sul rischio, in questo periodo emergenziale, di una ripresa dell'usura e del racket.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dico a questo sacerdote se non se la sente di andare a denunciare, gli propongo di contattarmi. Gli garantirò l'anonimato - sono state le parole di Ruotolo - Se dovesse ascoltare questa mia intervista gli dico: mi faccio garante e andrò direttamente dalla magistratura a denunciare questi strozzini”.