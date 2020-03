Da Bergamo in vacanza a Procida: cacciati dall'isola

Sono arrivati questa mattina sull'isola per una vacanza ma appena è stata accertata la loro provenienza sono stati allontanati. È successo questa mattina a Procida dove due turisti bergamaschi erano sbarcati per alcuni giorni di vacanza. I due sono stati notati e identificati non appena hanno messo piede sull'isola. I vigili urbani hanno notato che provenivano dalla zona rossa dell'epidemia di Coronavirus e che si erano spostati nonostante il Dpcm emanato domenica.

Il rientro a Napoli

Così sono stati fatti reimbarcare sul primo aliscafo disponibile e fatti ritornare a Napoli. I due erano risultati negativi ai controlli sanitari effettuati al Molo Beverello. Il sindaco dell'isola, Dino Ambrosino ha chiesto al prefetto e al presidente della Regione, Vincenzo De Luca che siano le compagnie di navigazione a occuparsi dell'identificazione di tutti i passeggeri dei propri natanti.