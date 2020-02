Coronavirus, telefonate per finta consegna di tamponi e mascherine: l'appello del sindaco di Ercolano

L'Ufficio di Protezione Civile di Ercolano ha ricevuto segnalazioni di persone che riferiscono di essere state contattate telefonicamente per la consegna di mascherine, tamponi per il Coronavirus.

"Non è vero. Non aprite a nessuno, non è prevista alcuna consegna di materiale da parte di personale autorizzato. Non so se sono buontemponi o sciacalli a fare queste cose, ma sicuramente sono dei grandi schifosi. Condividete questa informazione con le persone che conoscete, soprattutto con quelle che non utilizzano internet", l'appello del Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto sui social.