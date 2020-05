Coronavirus, tribunale ancora sotto osservazione: isolato un piano

Torna la paura del contagio anche in Tribunale, dopo che - come riferito da Repubblica Napoli - un intero piano è stato isolato nella torre B del Palazzo di Giustizia, nel Centro Direzionale, il piano in cui c'è l'ufficio di un magistrato risultato positivo al Covid-19. Da questa mattina sono in corso le sanificazioni necessarie.

L'attività giudiziaria riprendera tra una settimana circa (anche in modalità smart working), e in questi giorni si stanno mettendo a punto le linee guida per una ripresa in sicurezza. Dal 30 giugno invece (salvo proroghe) tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Ricordiamo che a marzo fu proprio tra avvocati e giudici che il contagio si diffuse rapidamente. Il cosiddetto paziente napoletano 1, un avvocato, fu contagiato durante un viaggio di lavoro a Milano. Passarono poi diversi giorni prima della fine dell'attività giudiziaria, giorni durante i quali anche gli avvocati manifestarono praticando l'astensione.