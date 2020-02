Prevenzione Coronavirus, Eav: "Attività addizionali di disinfestazione a bordo dei treni"

L'Eav effetturà attività addizionali di disinfestazione a bordo dei treni della Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Metropolitana, al fine di promuovere una migliore azione preventiva contro i rischi da Coronavirus. Ad annunciarlo in una nota è l'azienda regionale di trasporto pubblico.

"In considerazione che non vi sono indicazioni specifiche da parte degli organi competenti, se non un generico richiamo alla normativa vigente (D.lgs. 81/2008) relativamente alla responsabilità del Datore di lavoro di tutelare i lavoratori da eventuali esposizioni ai rischi biologici. Al fine di promuovere comunque un’azione preventiva di miglioramento, sia nei confronti dei nostri lavoratori che dei nostri viaggiatori, di verificare indipendentemente dalla valutazione del rischio di esposizione per i lavoratori, la possibilità di effettuare attività di disinfestazione aggiuntive a quelle già previste dall’attuale contratto in essere. Saranno effettuate, a bordo dei rotabili aziendali in servizio sulle linee: Vesuviane - Cumana e Circumflegrea - Metropolitana, attività addizionali di disinfestazione.

Le attività in parola saranno effettuate dal personale della Ditta Florida 2000, lo stesso personale provvederà all’applicazione di una targhetta adesiva sulla quale verrà indicata la data in cui questa è stata effettuata, posizionata esternamente, su almeno tre vetri per ogni carrozza. L’attività sarà eseguita in occasione della prevista pulizia di transito a partire dalle ore 07,00 e fino alle 15,00 tutti i giorni, fino al 27 febbraio", si legge nella nota di Eav.