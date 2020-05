Fase 2, le novità per i trasporti: posti a sedere alternati

Tutti i mezzi dell'Eav, come pullman e Circumvesuviana potranno essere occupati solo a posti alternati. È solo una delle nuove regole che bisognerà rispettare sui mezzi di trasporto a partire dal prossimo 4 marzo, giorno dell'inizio della “Fase 2” nella lotta al Coronavirus. A comunicarle è stato il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio che ha annunciato tutti i cambiamenti. Tra questi anche lo stop dei controlli e alla vendita di biglietti a bordo, la chiusura di dieci fermate delle linee ferroviarie, sanificazione a bordo, gestione dei flussi, misurazione della temperatura corporea al personale e incremento della corse sulle linee più frequentate.

Fondamentale “il rispetto del distanziamento sociale, nel piano operativo è stata prevista la necessità di individuare una capacità di trasporto a bordo dei treni ridotta rispetta a quella attuale (circa il 25%) mentre per gli autobus la nuova capacità è pari a circa il 30% dei posti previsti dalle carte di circolazione. È sospesa la vendita e la verifica dei titoli di viaggio a bordo treno e bus e di conseguenza sono soppressi tutti i turni di controlleria sui convogli, effettuati dal personale di accompagnamento treni e verificatori, sarà inizialmente potenziato il presenziamento dei varchi delle stazioni di Montesanto, Napoli piazza Garibaldi, Napoli Porta Nolana, Piscinola e Licola. Attività di pulizia disinfettanti delle località di servizio e della flotta (treni/bus), con prodotti che garantiscano una appropriata igienizzazione.

Distribuire in maniera uniforme i passeggeri, ad applicare sui rotabili appositi marker esclusivamente sulle sedute non utilizzabili. Almeno in una prima fase, nei principali capilinea, a supporto dei servizi ri-adeguati a partire dal 4 maggio, sono previsti uomini e mezzi per ulteriormente distribuire i viaggiatori in partenza. Per la Circumvesuvian “entrerà in vigore un nuovo programma di esercizio con un incremento rispetto a quello attuale e una produzione corrispondente al 70% circa del programma ordinario”.