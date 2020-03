Coronavirus, in Campania i contagiati arrivano a 222

Un nuovo bollettino è stato reso pubblico dall'Unità di Crisi della Regione Campania rispetto all'emergenza Coronavirus. Al momento sono in totale 222 i casi di persone risultate positive al virus. Nel corso della serata si sono aggiunti 22 contagiati ai 20 già riscontrati nel corso della giornata. I dati arrivano dal principale centro di analisi, quello dell'ospedale Cotugno, che ha analizzato in totale 147 tamponi in tutta la giornata di oggi. Sono 42 in totale i tamponi positivi della giornata di oggi, 12 marzo. Per tutti i casi è attesa l'ulteriore conferma dell'Istituto superiore di Sanità. Il bilancio in Campania vede anche quattro pazienti guariti e una persona deceduta.

Il post di De Luca

Esercito in Campania

Ho scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri dell'Interno e della Difesa e al Capo della Protezione Civile Nazionale”. A parlare è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che chiede controlli più rigorosi su tutto il territorio regionale. Secondo il numero uno di Palazzo Santa Lucia, c'è bisogno di più forze dell'ordine e dell'Esercito tra le strade per controllare il formarsi di eventuali assembramenti di persone. Una richiesta che ha formulato al Governo e che pone la Campania tra le regioni che stanno applicando con maggior rigore le prescrizioni imposte dal governo nazionale, talvolta addirittura inasprendole.

La lettera di De Luca

"Nonostante i numerosi provvedimenti adottati per finalità di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in diverse parti del territorio regionale continuano a registrarsi ancora assembramenti dei cittadini e trasgressioni alle prescrizioni che sono state imposte in sede nazionale e regionale.

Le misure adottate, a tutta evidenza, non possono rivelarsi efficaci se non vengono garantiti capillari controlli e se non si irrogano le necessarie sanzioni nei confronti di comportamenti gravemente irresponsabili.

Trasporti dimezzati

Nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha annunciato il taglio dei servizi di trasporto per il rischio contagio da Coronavirus. Un'altra misura durissima concordata con i sindacati di settore che vede l'intero comparto ridurre il totale delle corse del 50%. Una riduzione che resterà attiva fino a quando non dovessero verificarsi delle situazioni speciali. Al momento De Luca ha assicurato che non ci saranno ripercussioni occupazionali sul futuro dei lavoratori.