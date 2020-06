Torre del Greco è 'Covid free': anche l'ultimo contagiato è guarito

Anche l'ultimo cittadino positivo al Covid-19 a Torre del Greco, che era in isolamento domestico, è guarito. Scende dunque a 0 il numero di pazienti attualmente contagiati da Coronavirus. Lo rende noto il Centro Operativo Comunale. In totale sono 76 le persone guarite da Covid-19 a Torre del Greco, 20 i decessi e 40 i tamponi effettuati negli ultimi giorni. Soddisfatto il sindaco Palomba: "Oggi è un giorno importante per la città di Torre del Greco", ha detto il primo cittadino. "Si conclude la fase più delicata e critica di questi ultimi mesi. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, in termini di collettività, con la perdita di ben venti concittadini ai quali resterà fisso il nostro pensiero ed il nostro ricordo. Non posso, tuttavia, non rivolgere ancora un ultimo accorato invito a tutti i torresi, a continuare a rispettare il distanziamento sociale in strada e nei luoghi pubblici, e, le più elementari norme di prevenzione. Il Covid-19 è un male subdolo e silente che, come sperimentato, può colpire persone in precedenza già affette e guarite dal virus".

