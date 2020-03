Insegnante positiva al Coronavirus: "Era assente da scuola da 11 giorni"

Si è tenuto oggi un tavolo tecnico presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco – D’Assisi” di viale Gen. C. A. Dalla Chiesa alla presenza della Dirigente scolastica, Rosanna Ammirati, del Sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, accompagnato dall’Assessore alla pubblica istruzione, Enrico Pensati e dal comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone e del Responsabile dell’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Asl Na 3 Sud, Vincenzo Sportiello.

"È stata convenuta la disposizione di un protocollo d’azione finalizzato alla gestione e al contenimento del contagio da COVID – 19. Secondo le indicazioni raccolte si è appreso che la docente, residente nel comune di Striano, interessata dal sospetto di contagio era assente dal plesso di via del clero già da undici giorni e, a seguito della sopravvenuta ordinanza n. 4/2020 del Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, l’Istituto Comprensivo è stato, inoltre, sottoposto alle dovute e necessarie operazioni di sanificazioni. Sarà, pertanto, l’azienda sanitaria di via Marconi a coordinare le operazioni – nei prossimi giorni – in stretto e continuo contatto con l’autorità comunale e con la Dirigente scolastica, sottolineando la necessità – ai soli ed esclusivi fini precauzionali per gli alunni, i docenti ed il personale A.T.A. del plesso interessato - di un rigoroso rispetto delle raccomandazioni igieniche di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1/2020, evitando nello specifico assembramento di massa in luoghi chiusi. Nel contempo, è stata ribadita la necessità di mantenere in via precauzionale, un contatto tra gli alunni, il proprio contesto familiare di appartenenza ed i rispettivi medici di base (M.M.G.). Il responsabile dell’U.O.P.C. dell’Asl ha suggerito, poi, l’opportunità – anche in assenza di sintomi – per i soggetti che abbiano avuto frequentazione negli ultimi quattordici giorni con il docente, al momento in sospetto di contagio, di osservare, insieme ai loro più stretti contatti, una quarantena volontaria per i prossimi tre giorni che completerebbero il periodo di eventuale incubazione del virus. Inoltre, in parziale deroga del disposto dell’odierna ordinanza n. 71 emessa dal sindaco Giovanni Palomba, si è stabilito di consentire la ripresa delle sole attività amministrative, limitatamente al solo plesso D’Assisi di viale Generale C.A. Dalla Chiesa. Ciò nell’ulteriore considerazione che, in tale struttura, non si è mai svolta l’attività professionale della docente di Striano ed in modo da consentire il supporto tecnico necessario a tutte le operazioni di coordinamento", è la nota del comune torrese.

“Invito i genitori della comunità scolastica Don Bosco – D’Assisi, le parole del primo cittadino, a conservare la tranquillità e ad essere fiduciosi nell’operato che in modo sinergico e costante stiamo ponendo in essere di concerto con le Autorità scolastiche e dell’ASL. Invito anche ad essere pienamente collaborativi von le Istituzioni segnalando, all’occorrenza, in modo tempestivo l’insorgenza di una eventuale sintomatologia infettiva".