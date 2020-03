Torre del Greco, sale a 24 il numero dei casi di positività al Coronavirus

Nuovi casi di contagio da Coronavirus a Torre del Greco. È quanto notificato, nel corso dell’ aggiornamento serale, al team operativo, riunito in seduta permanente per il quattordicesimo giorno a Palazzo Baronale e guidato dal sindaco Giovanni Palomba.

Sale, infatti, a 24 il bilancio complessivo di cittadini corallini positivi, pervenuto ai componenti del Centro Operativo Comunale, ed emerso dalla lettura dei dati trasmessi dall’Azienda Sanitaria Locale ASL Na3 Sud.

Intensificati anche i controlli del territorio e delle diverse aree della città. Un esteso dispiegamento di forze dell’ordine, nelle ultime ore, ha presidiato i luoghi di maggiore affluenza e le piazze più grandi, mentre, con un’operazione congiunta sono intervenuti nelle aree mercatali delle piazzette per garantire l’osservanza delle misure di contenimento imposte dal Governo, e, evitare possibili occasioni di assembramento dei cittadini.

Nel corso della giornata di giovedì, inoltre, è stata firmata dal sindaco Palomba un’ordinanza con la quale è stata sospesa - sino al prossimo 3 aprile - la circolazione dei “Taxi collettivi” e di tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico non di linea, in quanto possibili luoghi di un’involontaria e probabile diffusione dell’epidemia.

Allo stesso fine, e, con la stessa durata, è stata sottoscritta un’altra ordinanza con la quale è fatto divieto - alle attività di panificazione - la produzione, la messa in vendita e la consumazione in loco di prodotti dolciari assimilabili alle produzioni di pasticceria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non è più consentito infrangere le leggi. Bisogna prendere consapevolezza della criticità del momento e della situazione non soltanto locale, ma nazionale, con dati costantemente in aumento. Restare a casa è il solo ed unico rimedio per contrastare la diffusione del virus. ​ Uniti ce la faremo", afferma il Sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.