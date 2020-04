Coronavirus, altri cinque casi a Torre del Greco

Nuovo bollettino del Centro operativo comunale in seduta permanente a Torre del Greco sull'emergenza Coronavirus. Si registrano cinque nuove casi a Torre del Greco, già duramente colpita dal virus, con 49 persone attualmente positive, 17 delle quali ospedalizzati e 32 in isolamento domiciliare.

A darne notizia è il sidaco Giovanni Palomba, dopo aver ricevuto l'ultimo aggiornamento dall'Asl Napoli 3 sud: ''Dobbiamo continuare a restare a casa - ribadisce il primo cittadino - I dati ci dimostrano che siamo ancora in una fase attiva dell'emergenza epidemiologica per cui è necessario rispettare le misure restrittive imposte dall'autorità governativa. Il dato nazionale, da qualche giorno confortante, non ci autorizza a calare l'attenzione in un momento delicato e serio. Restare a casa è oggi un'espressione di rispetto per noi stessi e per l'intera collettività alla quale apparteniamo".

L'ultimo decesso accertato riguarda un 84enne che ha perso la vita nei giorni scorsi.