Il Tocilizumab continua a funzionare: guarite altre 11 persone

Le buone notizie vanno rilanciate e condivise. Accanto al classico bollettino relativo al numero dei contagiati e a quello dei tamponi effettuati c’è da riportare anche un altro dato: i pazienti guariti. Il Cotugno, diventato Covid – Hospital ha comunicato le dimissioni di ben 11 pazienti affetti da Coronavirus e guariti a seguito della terapia a base di Tocilizumab.

Gli 11 pazienti erano tutti ricoverati e sono stati curati con il farmaco anti-artrite reumatoide che è in sperimentazione. Una bellissima notizia, quindi, che va segnalata. Al momento in ospedale risultano ricoverati 131 pazienti, di questi 10 sono in attesa dell'esito del tampone, mentre nella terapia intensiva risultano al momento 2 posti letto liberi. Entro la fine della settimana saranno attivati altri 24 posti letto; in totale si prevede che la struttura avrà circa 200 posti letto destinati ai pazienti affetti da Covid-19.