Un milione di test per il Coronavirus: arriva in Campania il kit dalla Cina

“La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa. L'"Antibody Determination Kit" è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza”.

Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato l'acquisto dei test rapidi che potranno essere importanti per provare a diagnosticare il Coronavirus in tempi brevi. Pur non dando una certezza al 100%, il test dà indicazioni importanti che possono far continuare la diagnostica e scoprire più velocemente i contagiati. Sarà utilizzato soprattutto per quelle persone che non sono in una fase così avanzata del contagio e a cui il protocollo dell'Asl non prevede la realizzazione del tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.