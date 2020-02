Coronavirus, effettuati oltre 20 test su tamponi nelle ultime ore al Cotugno

Sono oltre una ventina i test effettuati quest'oggi presso l'ospedale Cotugno di Napoli su tamponi per Coronavirus. Tutti sono risultati negativi.

Tra questi c'è anche quello effettuato su un paziente morto questa mattina al Cardarelli prima del decesso. L'uomo era ricoverato presso il nosocomio partenopeo per altre gravi problematiche.

De Luca: "Presto tamponi anche in altri ospedali"

"Dalla prossima settimana tamponi anche all'ospedale San Paolo, al Ruggi, al Moscati e a Caserta. Attualmente il Cotugno può fare verifiche su 100 tamponi al giorno. Abbiamo 200 posti letto in Campania. Avremo anche noi eventuali spazi per quarantena sullo stile della Cecchignola come caserme, ma preparemo spazi anche negli ospedali". Queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia.