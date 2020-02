Coronavirus, test negativo su un 42enne: era tornato da pochi giorni dalla Cina

Test negativi su un 42enne salernitano ricoverato in Ospedale al Cotugno da ieri. Il paziente resta comunque ricoverato in osservazione, anche se non presenta particolari sintomi febbrili o altri problemi.

L'uomo era tornato da pochi giorni dopo due mesi trascorsi in Cina.

Era stato ricoverato prima all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e poi immediatamente trasferito dai medici al Cotugno, dove i test hanno dato per fortuna esito negativo.

Coronavirus: crisi per i ristoranti cinesi

"I clienti continuano a venire nel ristorante dandoci cuore, amore e calore. Voglio ringraziarli, mi danno forza. Napoli è la città più bella del mondo. Napoli ha tutto, mare, montagna a 2 ore, aeroporto vicino ed è pulita", spiega Mai de Drago d'Oro di via del Chiostro in una intervista rilasciata alla Radiazza.