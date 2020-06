Coronavirus, un interno paese nel napoletano si sottoporrà ai test

Un intero paese dei Monti Lattari, Casola di Napoli, che conta 3.900 abitanti, sarà il primo paese campano libero da epatite C e tra i più monitorati a livello nazionale per la lotta al Covid.

L'iniziativa, ''Stop Covid - Zero epatite C'', messa a punto dall'Associazione EpaC in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud, il comune di Casola e Astra onlus (trapiantati di fegato) è partita oggi con i test per Covid 19 ed epatite C su tutti i 3.900 abitanti. I test, che consentiranno di individuare gli anticorpi anti-HCV e gli anticorpi (IgG-IgM) anti Sars-Cov2 saranno eseguiti in 15 giorni. Con la stessa puntura si prenderanno due gocce di sangue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mappatura della popolazione è molto importante per valutare il ruolo dei pazienti asintomatici del virus.