Coronavirus, dramma per un uomo di Terzigno: morti entrambi i genitori

Tragica fatalità, durante i giorni di picco della pandemia, a Terzigno. Il Coronavirus in Campania ha portato via una coppia di anziani, la signora Dora e il signor Antonio. Pochi giorni dopo il decesso del marito anche la donna era morta in seguito all'aggravarsi dell'insufficienza respiratoria.

Un lutto che sconvolge la comunità di Terzigno: "Ad Ivan, il figlio, va la nostra vicinanza in un momento della vita davvero drammatico. A te cara Dora, non hai resistito alla morte del tuo amato Antonio. Voglio ricordarti sempre con quel meraviglioso sorriso": sono le parole del sindaco di Terzigno Francesco Ranieri.

Sottoposto a tampone, il figlio è risultato negativo. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, l'uomodovrà restare in quarantena in questi giorni terribili in cui non ha potuto neanche celebrare i funerali dei propri genitori.

Il bollettino

Sono 122 le persone trovate positive al Coronavirus, oggi 30 marzo, in Campania. A comunicarlo è stata la Task force della Protezione civile che ha diramato il consueto bollettino informativo serale. Su 1251 tamponi analizzati nei principali centri regionali, circa il 10% è risultato positivo.

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 27 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 153 tamponi di cui 13 positivi;

​- Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 58 tamponi di cui 7 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 8 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 44 tamponi di cui 4 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 393 tamponi di cui 62 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi di cui 3 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 20 tamponi di cui 7 positivi

Positivi di oggi: 122

Tamponi di oggi: 1.251

Totale complessivo positivi Campania: 2.067

Totale complessivo tamponi Campania: 14.162

