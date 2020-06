Covid-19, Mugnano: al Comune termoscanner per misurare la temperatura a dipendenti e utenti

Covid-19, al Comune di Mugnano i termo scanner per misurare la temperatura a dipendenti e utenti.

L'acquisto è stato predisposto dal sindaco Luigi Sarnataro, coadiuvato dalla Task Force per l'emergenza. I thermometer, entrati in funzione già nella giornata di venerdì, saranno utilizzati quotidianamente per misurare la temperatura corporea a tutti i cittadini che si recano negli uffici.

"Chi dovesse avere una temperatura maggiore a 37, 5 non potrà accedere alla casa comunale - sottolinea l'assessore al personale Vincenzo Massarelli - Tutti i dipendenti sono dotati di mascherina e visiera protettiva. In tutti gli uffici e corridoi, inoltre, sono stati posizionati dispenser di igienizzante per le mani e barriere protettive in plexiglass sulle scrivanie. Abbiamo anche installato la cartellonistica per ricordare le regole igienico sanitarie da seguire. Tutte misure adottate, di concerto anche con i sindacati, per una prossima riapertura del Comune al pubblico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfatto il primo cittadino Luigi Sarnataro: "In questo modo tuteliamo la salute dei lavoratori e dell'utenza, cosa che è fondamentale per noi. Anche se il numero dei contagi in Campania è al minimo, non bisogna abbassare la guardia e dobbiamo continuare a porre in essere tutte le iniziative per evitare un'eventuale diffusione del virus. A breve, dopo il lavoro fatto, potremo nuovamente aprire il Municipio al pubblico almeno due giorni a settimana".