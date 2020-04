Coronavirus, la disperazione di una giovane attivista preoccupata per il padre

"Mio padre sabato pomeriggio è tornato dal lavoro con la febbre e domenica abbiamo contattato i colleghi per avvertirli. Domenica pomeriggio hanno fatto il tampone ma il risultato non è ancora arrivato e papà è ancora a letto con la febbre alta". A parlare è una giovane attivista anti-camorra del quartiere di Barra, intervistata da Radio Crc. "Molte persone muoiono in casa, la mia famiglia è in auto isolamento per tutelare i vicini, che per fortuna ci aiutano. Nessuno è venuto incontro alle nostre esigenze", aggiunge la giovane. "Mia madre è invalida, e se mio padre si aggrava come si fa?".

