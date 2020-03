Cinque tecnici torresi in Emilia a costruire ventilatori polmonari per le terapie intensive

Cinque tecnici civili in servizio presso lo stabilimento Spolettificio Esercito di Torre Annunziata a supporto di “Siare Engineering International Group”. L’azienda di Valsamoggia, comune della Città Metropolitana di Bologna, opera nell’ambito della progettazione e produzione di elettromedicali in tutto il panorama mondiale ed è l’unica azienda italiana che produce ventilatori polmonari, apparecchiature di fondamentale importanza per assistere, specie in questo momento, i pazienti contagiati da Covid-19 ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei presidi ospedalieri di tutta Italia.

In seguito ad un incontro tenutosi la settimana scorsa tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la Protezione Civile e il gruppo “Siare Engineering”, è stato deciso di reclutare venticinque tra tecnici militari e civili che possano dare supporto ai dipendenti dell’azienda bolognese. Tra di loro, cinque provenienti dallo Stabilimento Militare della città oplontina che hanno già raggiunto Valsamoggia nella giornata di ieri. Si tratta di Giuseppe Leveque, Vincenzo Malafronte, Giuseppe Padulano, Antonio Russomanno e Guglielmo Taccarelli.

«Ci riempie d’orgoglio che cinque dipendenti di uno storico stabilimento della nostra città siano stati scelti per dare supporto alle maestranze di un’azienda così importante, in un momento così delicato per l’intero Paese – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Ringrazio il comandante dello Spolettificio Esercito, ten. col. Berardo Sabbatino, per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo da quando ha assunto il comando dello stabilimento. Ai cinque tecnici auguro buon lavoro e faccio loro un grosso in bocca al lupo».