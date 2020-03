La denuncia dei tassisti: "Obbligati a lavorare: zero guadagni e tanti rischi di contagio"

Tra le categorie colpite dall'emergenza Coronavirus c'è anche quella dei tassisti. Obbligati a lavorare perché offrono un servizio fondamentale di trasporto, chi guida un taxi esce di casa al mattino per una due corse al giorno: "Guadagnamo 15-20 euro in una giornata - afferma un tassista della Cooperativa Radio Taxi Napoli - una miseria, ma dobbiamo lavorare per forza, come avviene per autobus e metropolitane".

Nonostante ciò, le preoccupazioni maggiori sono rivolte alla sicurezza: "Non abbiamo alcun dispositivo di protezione, come mascherine e guanti. Quando accogliamo un cliente non sappiamo se è contagiato. Io ho paura ogni giorno. Credo che il Comune, che firma le nostre licenze, dovrebbe preoccuparsi anche di questo".