Residenze Sanitarie Assistite, screening Covid-19: scoperti cinque casi

C'è rischio contagio per Covid-19 anche nelle residenze sanitarie assistite, da qui le verifiche da parte dell'Asl Napoli 3 Sud che ha ispezionato dieci delle Rsa sul territorio da essa servito. In queste, è stata verificata la corretta applicazione delle misure di prevenzione diffusione del Covid-19.

"La Napoli 3 Sud - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Asl - è stata tra le prime in Campania ad attivare un controllo così diffuso. In sette strutture, cinque per anziani e due per disabili, sono stati eseguiti test rapidi su circa 350 ospiti e 300 operatori. I test effettuati hanno dato esito negativo tranne che in cinque casi (che riguardano tre ospiti e due operatori), i quali sono stati posti in isolamento e sottoposti a tampone ed ora sono in attesa di risultato".

Alla Rsa "Madonna dell Arco" di Sant'Anastasia, in particolare, gli ospiti presenti sono tutti in buone condizioni generali, sono stati effettuati i primi tamponi di controllo sui 6 dipendenti positivi. In 3 casi si sono negativizzati e appena riceveranno il risultato del tampone di controllo effettuato oggi potranno lasciare a breve la struttura. In 2 casi il tampone è ancora positivo ed in uno è da ripetere. La prossima settimana saranno sottoposti al tampone tutti gli ospiti positivi. Sempre la settimana prossima continueranno nelle strutture i sopralluoghi per verificare le misure di contenimento del Covid-19 e contestualmente saranno eseguiti i test sierologici su ospiti e operatori.