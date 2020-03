Coronavirus, la Fp Cgil Campania chiede tamponi per tutto il personale sanitario

“Dalle notizie che abbiamo sono diverse decine le operatrici e gli operatori sanitari già positivi al Covid-19 ed il numero di contagiati cresce ed aumenterà se non si adotta una profilassi specifica, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori in prima linea. Il 20 marzo abbiamo chiesto ufficialmente di eseguire il tampone naso-faringeo a tutti i lavoratori della sanità, iniziando da chi è venuto a contatto con pazienti positivi e poi coinvolgendo tutti coloro che hanno operato e stanno operando in ambienti dove sono presenti pazienti contagiati", Così in una nota la segretaria Fp Cgil Campania.

"Chiediamo al Presidente De Luca di implementare il piano sanitario di contrasto alla diffusione del Sars-CoV-2, estendendo l'esecuzione dei tamponi al personale sanitario, con lo scopo primario di isolare anche i positivi asintomatici e interrompere così la catena di trasmissione del virus”, conclude la nota.

