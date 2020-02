Coronavirus, due tamponi positivi in Campania inviati allo Spallanzani

"E' di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, com'è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. Il Governatore ha parlato al termine di una riunione con i sindaci della Campania al Centro Direzionale di Napoli per fare il punto sulla situazione Coronavirus.

Tamponi

Sono due i test che sarebbero risultati positivi al Coronavirus inviati a Roma dall'ospedale Cotugno. Le due donne sono provenienti dal casertano, una 24enne residente in Lombardia e da Vallo della Lucania, in provincia di Salerno una che opera che tecnico di laboratorio, che lavora a Cremona e due giorni fa ha fatto ritorno dai suoi familiari proprio a Vallo. E' stato ricostruito il percorso degli ultimi giorni delle due persone positive al tampone. Vengono entrambe dal Nord, una delle due si è presentata direttamente in ospedale, l'altra risulta asintomatica.

Nervi saldi

"Dobbiamo tenere nervi saldi, spiegare bene cosa sta succedendo". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, al termine della riunione con i sindaci per fare il punto sul Coronavirus. "La soglia di attenzione diventa più alta - ha affermato in riferimento al probabile test positivo inviato allo Spallanzani - ma aspettiamo che il Ministero ci dia una conferma perché potremmo parlare a vuoto".

Scuole chiuse

Le scuole a Napoli rimarranno chiuse sino al 29 febbraio come annunciato da de Magistris per importanti operazioni di disinfestazione e sanificazione degli edifici.

Piano della Regione

La Regione Campania, come annunciato da Vincenzo De Luca ieri, ha predisposto un piano per fronteggiare il Coronavirus. Il Governatore non ha escluso piani b e c ove fosse necessario.

