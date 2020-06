"Ha il Coronavirus": studente napoletano salta gli esami di Maturità

Brutte notizie per uno studente di un noto liceo di Fuorigrotta, risultato positivo al Covid-19. Il giovane era stato ad una festa di 18 anni, ma pochi giorni dopo aveva accusato febbre e tosse. Il tampone effettuato al Cotugno non ha lasciato spazio ai dubbi: positivo al Coronavirus.

Lo studente è stato costretto, suo malgrado, per ragioni sanitarie, a rinunciare all'esame. Non perderà però l'anno, infatti potrà recuperarlo quando sarà negativo al tampone, in una seduta differita rispetto a quella dei compagni, per conseguire in questa annata balorda la tanto agognata Maturità 2020.