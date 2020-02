Coronavirus, tende al Cardarelli per accogliere possibili contagiati

Negli spazi aperti dell'ospedale Cardarelli di Napoli la protezione civile ha allestito una allestita una tensostruttura per il pre-triage che servirà a filtrare eventuali arrivi al pronto soccorso in caso di sospetta infezione da Coronavirus. Se al pronto soccorso dovesse recarsi un paziente con evidenti sintomi riconducibili al nuovo coronavirus, dopo la valutazione del personale sanitario, il caso sospetto sarà poi trasferito all'ospedale "Cotugno", centro di riferimento per le malattie infettive.

In merito alla crescita del numero di contagiati dal virus Covid-19 sul territorio nazionale un'analoga richiesta era stata fatta dal Sindacato delle Professioni Infermieristiche ha chiesto al presidente delle Regione Campania, Vincenzo De Luca. “E' una richiesta che abbiamo fatto anche noi Verdi e che si sta già attuando. In tutti gli ospedali della Campania dato che il numero di contagiati dal Coronavirus sta crescendo in tutto il paese, sono state predisposte delle strutture di triage esterne in modo che i pazienti possano essere sottoposti ad un primo controllo senza dover accedere ai locali interni dei pronto soccorso infettando altri pazienti. La Regione Campania a seguito delle richiesta sta istallando anche sul nostro territorio delle strutture di triage in tenda come ad esempio al Cardarelli e al San Giovanni Bosco dove sono già state montate in modo da evitare inutili contatti e contagi, è una precauzione che va presa per tutelare i pazienti ed il personale medico”- ha dichiarato il Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli, anche membro della Commissione Sanità.

