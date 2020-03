"Igienizziamo le strade di Napoli": la richiesta arriva in Comune

"Igienizziamo le strade di Napoli" è la richiesta che il presidente dellla Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone fa ad assessorati e organi competenti. "Una richiesta urgente, in questo momento anche le strade vanno disinfettate", spiega il consigliere Simeone a NapoliToday. Di seguito il testo inviato all'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice, all'Assessore alla Salute Lucia Francesca Menna, al presidente Asia Maria De Marco, all'amministratore di Napoli Servizi Salvatore Palma e all'Asl Napoli - Responsabile Dipartimento Prevenzione Lucia Marino.

Al fine di limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus e per la salvaguardia della salute dei nostri concittadini si richiede un urgente intervento di pulizia, disinfezione e igienizzazione delle strade cittadine, avvalendosi di uomini e mezzi dell'Asia e dei Napoli Servizi. A tale scopo risulta però fondamentale lavorare in sinergia con l'Asl Napoli 1, che potrà garantire la fornitura dei necessari ed idonei prodotti da utilizzare per tale urgente intervento richiesto.