Coronavirus, De Luca chiede al Governo lo stop degli spostamenti dal Nord

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al Governo nuove e più drastiche misure per evitare contagi dal Nord: "Ho rivolto un invito al Governo affinché vengano assunte misure drastiche per evitare o controllare l'arrivo di cittadini da regioni e Paesi in cui il contagio è già elevato. Ho già sottolineato il pericolo eccezionale che può derivare da spostamenti incontrollati che si andrebbero a sommare a quelli delle settimane scorse. Tali flussi renderebbero davvero ingovernabile la situazione in Campania. Attendiamo un confronto di merito urgente con il Governo su questa nuova grave emergenza che si profila", ha detto De Luca.

Il numero di contagiati

L'Unità di Crisi della regione Campania comunica che dal pomeriggio di ieri sono stati analizzati:

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 184 tamponi, di cui 34 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi 38 tamponi, di cui 4 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento della Federico II 17 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale San Paolo 24 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Moscati 80 tamponi di cui 18 risultati positivi.

Totale positivi sessioni pomeriggio-sera: 63

Totale positivi di ieri: 88

Totale positivi in Campania: 837

De Luca furioso

Ieri il Governatore della Regione Campania si è rivolto ai suoi concittadini preannunciando nuove misure e rivolgendo un appello agli indisciplinati.

Abbiamo chiesto l'invio di forze armate. Abbiamo avuto un primo risultato, 100 unità. Ancora poche. Non dobbiamo correre il rischio di diventare come la Lombardia. Se perdiamo controllo nell'area metropolitana in Campania densamente abitata allora i morti saranno contati a migliaia. Le pattuglie devono avere il potere di comminare sanzioni, sequestro, rispetto delle ordinanze che ha fatto la Regione.

E' indispensabile il controllo militare, con poteri eccezionali alle forze dell'ordine. Ci prepariamo a contare i nostri morti altrimenti. Per bloccare aumento nel Sud altrimenti avremo problema moltiplicato per 3.

Abbiamo un incremento rilevante dei contagi. Le cause: rientri incontrollati dal Nord. Dopo dieci giorni da quel controesodo misuriamo i primi effetti. Secondo: picco di contagio del personale sanitario. Dobbiamo mettere in campo il massimo della tutela. Se arriviamo a 20 % del personale medico contagiato (oggi 8%) salta tutto. Terzo: inciviltà, bestialità di componenti della nostra società, che non vogliono rispettare ordinanze.

L'appello: "Amici, potete comportarvi come volete. Fra una settimana se continuate così conteremo i morti, e rischiamo di non avere posti per ospitare padri e madri. Arrivano dalla Lombardia immagini drammatiche. Provate a immaginare nell'area della Campania. E' stata la festa del papà, c'era chi vendeva zeppole di San Giuseppe. Crema al Coronavirus. Siamo nella bestialità totale".

